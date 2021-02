La boutique outlet Take Off ora è anche online

La catena italiana di fashion boutique a prezzi outlet Take Off ora sbarca anche sul web con le collezioni dei sei brand distribuiti in esclusiva italiana

Take Off è stata la prima ed è la principale catena italiana di fashion boutique a prezzi outlet: ora sbarca anche sul web con l’apertura di un nuovo portale e-commerce che già mette a disposizione per l’acquisto online una vasta offerta di capi d’abbigliamento e accessori dei migliori brand internazionali, e dei sei marchi distribuiti in esclusiva dall’azienda. Il tutto, ovviamente, a prezzi d’occasione.

Lo store online offre una shopping experience unica grazie all’assistenza personalizzata dei suoi esperti di immagine e tendenza, alla cura nell’allestimento della vetrina virtuale e alla grande varietà di capi in vendita. Organizzato in modo semplice e lineare, il portale accompagna i clienti nella scelta del capo più adatto alle loro esigenze, che sia un abito da cerimonia o un outfit sportivo.

Nello shop online Take Off si possono trovare le collezioni dei sei brand distribuiti in esclusiva italiana dall’azienda: Gaia Galli, Stella Berg e Yuko Hayate per la moda al femminile, Henry Smith, Andrea Maggi e One Two One per la moda uomo. Non solo, è disponibile anche una selezione di capi di abbigliamento, calzature e accessori dei migliori marchi della moda internazionale, da Gucci a Valentino.

In pochi anni Take Off è cresciuta fino ad avere 30 punti vendita, 240 dipendenti e un fatturato di 22,9 milioni di euro (+16% tra 2019 e 2018). Ora, grazie all’e-commerce, potrà raggiungere i clienti in tutta Italia.

«Siamo orgogliosi di presentare anche sul web i prodotti del nostro catalogo – spiega Aldo Piccarreta, fondatore e ad di Take Off – Nelle fashion boutique Take Off offriamo un’esperienza d’acquisto piacevole, semplice e coinvolgente, una filosofia che vogliamo portare anche nello shop online in modo da arricchire la nostra proposta».