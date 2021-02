Il rapper Masa Squiat online con “Tijuana”

“Tijuana” è il nuovo singolo del rapper torinese Masa Squiat: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “TIJUANA” (distrib. Artist First), il nuovo singolo di MASA SQUIAT. TIJUANA è un viaggio introspettivo che narra le difficoltà e le esperienze vissute dall’artista lungo il tragitto dei suoi sogni, quei sogni che in alcuni momenti della vita ha creduto di perdere per strada, ma che per amore della musica non ha mai smesso di inseguire.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho scelto questa traccia come primo singolo d’uscita perché è stata scritta in un momento particolarmente sbandato della mia vita, la scorsa estate per l’esattezza, dove il giorno era la notte e viceversa, avevo pochi soldi in tasca e tanta voglia di lasciarmi andare, senza chiedermi che fine avrebbero potuto fare le mie poche certezze, le mie passioni. In Tijuana, l’ascoltatore si immedesima con le proprie turbe o speranze, giovanili».

Biografia

Michele Di Biccari, ‘95, in arte Masa Squiat, è uno dei rapper emergenti più promettenti del panorama torinese. Nel 2016, a 19 anni pubblica il suo primo lavoro, un EP di 5 tracce, “Tra sogno e realtà” con il rapper e beatmaker Deal The Beatkrusher, dalla crew torinese “Hardworkers”. Tra i suoi singoli: Tutto Gira in collaborazione con Boro Boro. Nel 2017 con Telepass inizia a collaborare con il producer Afterouge, dando vita a “Progetto Trank”, sperimentando vari sound, tra il pop e il funk. Nel 2019 il nuovo percorso “hip-pop”, dai live con la band alle strofe rappate. Vanta live opening a numerosi artisti come: Inoki, Achille Lauro, Fred De Palma, Tedua, Tredici Pietro e molti altri. A maggio 2020 esce “Chi L’avrebbe Detto”, brano in collaborazione con il produttore discografico Michele Canova.

