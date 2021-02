Ferrero lancia gli stecchi gelato Rocher e Raffaello

Stanno per arrivare nei bar e nei supermercati gli stecchi gelato di Ferrero al gusto Rocher, nella versione classica o dark, e Raffaello

Freddo e neve di questi giorni non fanno passare la voglia di gelato, soprattutto se Ferrero annuncia l’arrivo dei nuovi stecchi Rocher e Raffaello. Dall’azienda di Alba per il momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale, ma come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarebbe questioni di giorni.

Lo stecco Rocher dovrebbe essere composto da un cuore di gelato alla nocciola avvolto da una copertura di cioccolato – fondente o al latte – con pezzettini di nocciole. Lo stecco Raffaello, invece, permetterà di gustare un cuore di gelato al cocco ricoperto di cioccolato bianco con cocco grattugiato e mandorle a pezzi.

Alcuni prodotti della vasta gamma Ferrero avevano già debuttato in versione gelato qualche anno fa quando l’azienda aveva lanciato i gelati a marchio Kinder. Sulla scia del successo avuto dalla vendita, l’azienda di dolciumi ci riprova con i nuovi stecchi.