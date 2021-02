Dien Bien Phu: il fumetto sulla guerra del Vietnam

È il 1965 e la guerra ha diviso il nord e il sud del Vietnam quando Hikaru Minami – un fotografo di origini giapponesi di appena diciannove anni – arriva a Saigon insieme alle truppe statunitensi come reporter. Nessuno lo ha preparato alla quotidianità del conflitto: un turbinio di attentati, bombardamenti, caccia ai Viet Cong e sopraffazioni per mano di ufficiali senza pietà, perché lì le cose assurde finiscono per diventare le più vere.

Hikaru rischia la vita ma una misteriosa guerriera arriva in suo soccorso: lui se ne invaghisce e lei diventa il pensiero fisso a cui aggrapparsi giorno dopo giorno, così questo incontro sembra destinato a cambiare le vite di entrambi.