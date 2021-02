Su Switch arriva Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Trasformati in gatto nel nuovo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: il videogioco è disponibile da oggi in esclusiva Nintendo Switch

It’s Mario time!

L’idraulico più famoso del mondo è tornato in forma felina nel nuovo “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury”, da oggi disponibile in esclusiva Switch.

Uscito in originale nel 2013 per Wii U, “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury” è una conversione per la console next gen di Nintendo, con una serie di aggiunte e nuovi contenuti.

Super Mario 3D World

Nella parte di Super Mario 3D World, i giocatori possono avventurarsi in un vortice di percorsi colorati con amici e familiari ovunque si trovino, anche in modalità multiplayer cooperativo online e locale per un massimo di quattro giocatori, scegliendo tra i personaggi di Mario, Luigi, Peach e Toad.

Sono due i nuovi power up del capitolo: Gatto e Ciliegia. Con il primo, ottenibile raccogliendo il campanellino, Mario (o un altro personaggio) assumerà la forma felina. Il secondo, invece, permetterà di moltiplicare il numero dei Mario presenti sullo schermo!

Bowser’s Fury

Bowser’s Fury, invece, è un capitolo totalmente nuovo, un’avventura inedita che trasformerà lo scenario in open world con tanto di mappa.

La storia è semplice, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it): a causa di una misteriosa sostanza Bowser si è trasformato in un pericoloso mostro fuori controllo. Chi meglio del suo storico nemico può aiutarlo? Sarà questo il pensiero di Bowser Junior, che si rivolgerà a Mario per far tornare il padre il villain di un tempo.