Justin Bieber in concerto su TikTok a San Valentino

Il San Valentino dei fan di Justin Bieber sarà più dolce di quanto si aspettavano. Il cantautore farà un concerto il 14 febbraio in diretta su TikTok. Ad annunciare l’evento la stessa star canadese, che ha intitolato l’evento “Journals Live” in quanto si esibirà con i brani dell’omonimo disco uscito nel 2013 solo in digitale. Lo show, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), andrà “in onda” quando in Italia saranno circa le 3 di notte sull’account di Bieber. Una replica, però, è prevista per le 20 del 15 febbraio.

“Sono emozionato di dar vita a questo show– ha detto Justin in una nota ufficiale- Journals è uno dei miei progetti preferiti e non l’ho mai portato live. Sono grato a TikTok per avermi aiutato a realizzare questo concerto per tutti nel giorno di San Valentino”.

Aspettando il nuovo album di Justin…

Ben 19.7 milioni di follower su TikTok e il desiderio di comunicare e interagire con i propri fan hanno spinto Justin a organizzare questo regalo, che sicuramente farà piacere a tanti. Sulla piattaforma, tra l’altro, Bieber ha raccontato, nel corso di questi mesi, la realizzazione del suo prossimo album rilasciando indizi e clip. Sul progetto vige ancora l’assoluto silenzio ma, secondo gli ultimi messaggi di Bieber, sarebbe agli ultimi ritocchi.



Sconosciuta, insomma, la data di uscita o qualsiasi altro dettaglio dell’album che i fan di Justin aspettano da parecchi mesi. Il progetto è stato anticipato da “Yummy”, “Lonely” con Benny Blanco e “Anyone”, la romantica dedica alla moglie Hailey.