Chadia Rodriguez online con il nuovo videoclip

“Donne che odiano le donne” di Chadia Rodriguez e Erika Lei sbarca anche su YouTube. È online da oggi il video ufficiale del brano, diretto da Fabrizio Conte.

Sullo sfondo di una Milano notturna e uggiosa, la telecamera inquadra dall’alto un grave incidente automobilistico di cui Chadia, distesa e inerme, sull’asfalto bagnato è vittima. Le donne intorno a lei, testimoni dell’accaduto, le passano accanto senza prestarle soccorso, completamente distaccate e non curanti della sua condizione. Un’indifferenza che colpisce più dell’urto con la strada, che acuisce le ferite perché ingiusta e insensata.

Chadia, seppur in difficoltà, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) riesce ad alzarsi e a riprendersi. Dall’alto di una scalinata bianca, che si staglia tra i grigi palazzi della città e su cui sale con passo fiero e deciso, l’artista guarda coloro che l’hanno ignorata, consapevole che ciò che non ti uccide ti fortifica.