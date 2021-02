Salvini da Berlusconi per portare la Lega nel Ppe

Dopo la svolta europeista Matteo Salvini faccia a faccia con Silvio Berlusconi: l’obiettivo sarebbe quello di portare la Lega nel Ppe, il Partito Popolare Europeo

Come si dice? ‘Fatto 30 facciamo 31’. Dopo l’inversione a ‘EU’, scoprendosi super tifoso dell’Europa e portando la Lega dentro al nuovo Governo Draghi, Matteo Salvini non perde l’attimo e si prepara alla nuova rivoluzione: abbandonare gli alleati sovranisti europei, ormai fuori fase e inservibili, e chiedere l’adesione al Partito popolare.

E potrebbe essere proprio questo, stando alle indiscrezioni riportate dalla Dire (www.dire.it), l’oggetto del faccia a faccia odierno con Silvio Berlusconi. Vero che il leader di Forza Italia, all’occorrenza, si fa concavo e convesso, ma e’ pure uomo d’affari e sicuramente otterra’ qualcosa in cambio: magari qualche posto in piu’ per i suoi nel nuovo esecutivo a scapito dei leghisti.