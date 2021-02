Riky Perin online con il nuovo singolo

“Single” è il nuovo singolo del chitarrista veneto Riky Perin, estratto dall’EP “New Up”: il brano è su tutte le piattaforme digitali

Single, brano di apertura di “New Up”, EP d’esordio del chitarrista Riky Perin, è un trip musicale senza alcun limite, un miscuglio voluto di generi fuori da ogni schema. Il brano, che parte con un intro progressive di synth e chitarra in tapping, passa poi ad una strofa con una batteria elettronica e bassi sempre synth. Il ritornello è un crescendo di arpeggi a tema pop punk che si appoggiano su muri di chitarre super distorte per concludersi in un cambio drastico e passare al reggae.

Nato a Bassano Del Grappa, inizia a suonare la chitarra all’età di 10 anni spinto da una forte passione e sostenuto artisticamente dalla famiglia. Qualche anno dopo viene chiamato da una giovane band di Marostica, i “Colors Void”, che propone musica propria caratterizzata da un sound hard rock moderno. Con loro ha collezionato live su ogni tipo di palco, da piccoli locali a festival importanti e nel 2016 la band ha firmato un contratto discografico con il produttore artistico di fama nazionale Pietro Foresti.