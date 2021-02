Magic: Legends, la open beta uscirà il 23 marzo

Magic: Legends, annunciata la open beta per il 23 marzo. Il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 entro la fine dell’anno

Perfect World Entertainment e Cryptic Studios hanno annunciato che Magic: Legends entrerà in Open Beta per PC il 23 marzo 2021. Il GDR d’azione free-to-play, basato sull’iconico gioco di carte strategico di Wizards of the Coast, Magic: The Gathering, sarà poi disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 entro la fine dell’anno.

Magic: Legends

Le forze antiche si muovono nell’oscurità, richiedendo ai giocatori di assumere il ruolo di Planeswalker, potenti maghi che possono viaggiare tra i mondi. Durante l’esplorazione, gli utenti raccoglieranno incantesimi basati sul mana e costruiranno strategicamente il mazzo perfetto di attacchi bilanciati per controllare il caos del campo di battaglia e salvare il Multiverso dalla sua più grande minaccia.

Al momento del lancio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili 175 incantesimi ispirati al gioco di carte originale, più 50 artefatti, 165 pezzi di equipaggiamento, quattro aerei e cinque regioni.