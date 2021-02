Festivaldeigiovani e Nike insieme per la Giornata dello sport

Aurora Ramazzotti, tutti ce la ricordiamo al suo esordio come presentatrice nel collegamento del pomeriggio di XFactor, quando curiosa riusciva, intrufolandosi nella casa ritiro dei giovanissimi cantanti a fare loro le domande che noi tutti avremmo voluto porre, per capire, per sapere, come si regge lo stress di una competizione così accesa, alla nostra età. Oltre che curiosa, Aurora si definiva pigra e anti-sport finchè non ha iniziato a correre, innamorandosi follemente dello sport e dei benefici che porta nella sua vita di tutti i giorni. Si allena tutt’ora costantemente con Nike Run Club e Nike Training Club app, coinvolgendo anche tutta la sua community e mostrando ai suoi numerosi follower i risultati che ha ottenuto grazie alla forza di volontà e all’allenamento costante. Una sfida che noi giovani spesso tentiamo, non sempre riuscendoci. Sarà molto stimolante confrontarsi con Aurora e farci raccontare come ci è riuscita e come si sente oggi.