Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese aspettano un figlio

Dopo settimane di rumors, Belen Rodriguez ha annunciato ufficialmente di essere incinta in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

“Sono entrata nel quinto mese di gravidanza. Il sesso non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta“, ha raccontato la showgirl argentina.

Dopo Santiago, il figlio nato matrimonio con Stefano De Martino come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Belen diventa mamma per la seconda volta. Il padre è Antonino Spinalbese, fotografo ed ex hairstylist di Aldo Coppola in corso Garibaldi a Milano. I due si sono conosciuti e innamorati otto mesi fa.

“Lo abbiamo deciso. La nostra storia – continua Belen – ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità“. Una fiducia e un amore che la showgirl ha pensato che non avrebbe più ritrovato: “se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo“.

BELEN E ANTONININO