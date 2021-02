Him Co venderà la scarpe di Carolina Castiglioni

Him Co, High Italian Manufacturing, gestirà la licenza produttiva e distributiva del marchio Plan C delle calzature di Carolina Castiglioni

Him Co. (High Italian Manufacturing)ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il marchio Plan C di Carolina Castiglioni, per il quale gestirà la licenza produttiva e distributiva delle calzature, che debutterà con l’autunno-inverno 2021.

Polo leader nella produzione Made in Italy e distribuzione di ready to wear e calzature, il gruppo Him Co. è nato dall’acquisizione da parte del management italiano delle società industriali facenti parte dell’ex Onward Luxury Group. Plan C mescola elementi del guardaroba maschile e femminile.

«Sono molto grata dell’opportunità di sviluppare e completare l’offerta di modelli di calzature di Plan C – ha dichiarato Carolina Castiglioni, Founder & Creative Director di Plan C – Grazie al supporto strategico e produttivo di Him, potremo mettere l’accento sugli accessori rendendoli parte integrante del guardaroba, attraverso l’uso di materiali esclusivi, lavorazioni artigianali e stampe accattivanti». Plan C attualmente è presente all’interno di 116 punti vendita in 20 nazioni e grazie al network distributivo di Him Co troverà spazio anche negli showroom del gruppo a Milano, Parigi, New York e sulla piattaforma di vendita virtuale.

Him Co rappresenta un giro d’affari di circa 85 milioni di euro: possiede due produttori di calzature in Veneto e in Puglia, una fabbrica di abbigliamento a Bergamo e detiene la maggioranza di Frassineti in Toscana, pellettiere specializzato in borse, e del produttore di maglieria veneto Maglificio Erika.

Parallelamente, l’azienda detiene piccole label come i brand di calzature F_wd, Carlotha Ray e Maria Luca della designer Carlotta De Luca. Per quanto riguarda le licenze, il gruppo produce le collezioni di scarpe di Rochas, See by Chloé, Proenza Schouler, JW Anderson, Francesco Russo, Elie Saab. Nell’abbigliamento, le licenze sono quelle di Rochas, Michael Kors, Brock Collection e Elie Saab per il prêt-à-porter.