Viola Davis sarà Michelle Obama in “The First Lady”

Il premio Oscar Viola Davis interpreterà Michelle Obama in ‘The First Lady‘, la serie antologica sulle ‘prime donne’ d’America che andra’ in onda su Showtime. È la prima volta che Lady Obama – moglie del quarantaquattresimo presidente USA, Barack Obama – viene interpretata sul piccolo schermo. Al cinema, invece, lo ha fatto Tika Sumpter nel film ‘Ti amo presidente‘ (uscito nel 2016) di Richard Tanne.

Diretta da Susanne Bier, gli episodi sono un ritratto della leadership americana attraverso gli occhi delle donne nel ‘cuore’ dell’East Wing della Casa Bianca. Questa serie aprirà il sipario sulla vita personale e politica di tre figure femminili raccontate in tre episodi, della durata di un’ora ciascuno. Oltre a Michelle, Betty Ford (moglie di Gerald Ford, trentottesimo presidente USA), che sara’ interpretata da Michelle Pfeiffer, ed Eleanor Roosevelt. Alla moglie del trentaduesimo leader ‘a stelle e strisce’, Franklin D. Roosevelt, viene dedicata la prima puntata ma non e’ ancora stata svelata l’attrice che si calerà nei suoi panni.

La Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha incontrato Viola Davis, nel 2019, sul red carpet della Festa del Cinema. L’attrice era a Roma per ricevere il Premio alla Carriera.