Spider-Man 3: Tom Holland con il fratello sul set

Spider-Man 3, Tom Holland si arrampica sulla vetta della sua carriera: l’attore ha pubblicato uno scatto su Instagram con il fratello Harry sulle spalle

Tom Holland, attore amatissimo e richiestissimo dalle major, è attualmente sul set di Spider-Man 3. Stando alle parole pubblicate su Instagram – accompagnate da una foto che lo ritrae con il fratello minore Harry sulle spalle, il quale ha una piccola parte nel film diretto da Jon Watts – in questo momento l’attore sta vivendo il momento migliore della sua vita.

TOM HOLLAND AI FAN: “ALLACCIATE LE CINTURE”

Holland, che presto vedremo sul grande schermo nei panni di Nathan Drake nel film di Uncharted, ha rivelato di avere in serbo una bella sorpresa per i fan del Marvel Cinematic Universe e ha chiesto ai suoi supporter di allacciare le cinture.

“Oggi è stato uno dei momenti salienti della mia carriera. Per quelli di voi che erano lì, sapete di cosa sto parlando e per quelli che non c’erano vi consiglio di allacciare le cinture!!!“, ha scritto Holland su Instagram.

COSA SAPPIAMO SU SPIDER-MAN 3

Spider-Man 3 come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) dovrebbe fare un salto temporale rispetto a ‘Spider-Man: Far From Home’. Ancora troppi misteri e segreti aleggiano sul film. Per esempio, oltre sul ruolo del fratellino di Holland, anche sulla partecipazione di Andrew Garfield e Tobey Maguire, che hanno interpretato l’Uomo Ragno nei precedenti capitoli.

Nel cast, oltre Holland (Peter Parker/Spider-Man) e Zendaya (MJ), vedremo Alfred Molina nel ruolo del Dottor Octopus, Jamie Foxx in quello di Electro, Benedict Cumberbatch in quello di Doctor Strange.