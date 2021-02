Prime foto dal set di Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder, le prime foto dal set fanno impazzire i fan. Thor (in super forma), Star-Lord e Nebula appaiono nelle prime immagini

Il Dio del Tuono in ‘super’ forma dopo Avengers: Endgame nei primi scatti ‘rubati’ dal set di Thor: Love and Thunder diretto da Taika Waititi, che ha scritto il film con Jennifer Kaytin Robinson, con protagonista Chris Hemsworth. Le riprese del quarto cinecomic dei Marvel Studios sono partite solo da circa una settimana e stanno già facendo impazzire i fan del Marvel Cinematic Universe. Il Daily Mail ha diffuso delle immagini dal set in cui appaiono durante la pausa Hemsworth, con muscoli cesellati dagli angeli, capelli lunghi e biondi, e Chris Pratt con il costume di Star-Lord.

Nel film, che fa parte della Fase 4 del MCU aperta con la serie WandaVision (attualmente in onda su Disney+ con un episodio a settimana), ci sarà anche Tessa Thompson che riprenderà il ruolo di Valchiria, Natalie Portaman nel ruolo di Jane Foster (questa volta la vedremo con il Mjiolnir), Christian Bale in quello del macellatore degli dei Gorr, villain principale della storia. Tra gli interpreti anche Waititi che tornerà a doppiare il guerriero Korg, Jaimie Alexander nei panni di Lady Sif, i Guardiani della Galassia e, forse, anche Matt Damon.

Sul set, oltre Hemsworth e Pratt anche Karen Gillan e Sean Gunn nei panni rispettivamente di Nebula e Kraglin:

Thor: Love and Thunder come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è atteso al cinema per il 6 maggio 2022.