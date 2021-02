Numa in radio e in digitale con “Il coraggio delle idee”

“Il coraggio delle idee” è il nuovo singolo di Numa: il brano è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali

In radio, negli store e sulle piattaforme arriva “IL CORAGGIO DELLE IDEE” (Palmer House Production / Orchard), singolo che NUMA interpreta e ha scritto con Gianna Simonte (il testo), e Phil Palmer (la musica) che con Max Minoia ha curato gli arrangiamenti. Il brano è stato registrato al Biscuit Studio di Roma e al Drumroll and The LBC Studio di Los Angeles. Special guest alle batterie Steve Ferrone.

“Il coraggio delle Idee”, brano che incoraggia la resilienza e le potenzialità di noi esseri umani, nasce in un momento di grande crisi mondiale e di dubbi verso il futuro; eppure, nella lingua giapponese da dove proviene la scuola buddista abbracciata da NUMA da più di 25 anni, “crisi” vuol dire opportunità ed è da sempre che con questo spirito NUMA ha creato tutti i suoi progetti artistici ed i suoi brani

< “Il coraggio delle idee” è dedicato a tutti noi, perché per vivere appieno ci vuole coraggio. Perché il futuro si crea attraverso le nostre emozioni, le nostre idee e quindi le azioni quotidiane per realizzarle – dichiara NUMA – siamo noi a dover scegliere chi siamo e in che direzione vogliamo dirigere la nostra vita. Siamo noi i primi a dover decidere di credere in noi stessi; siamo noi che dobbiamo imparare a darci il permesso di essere felici. Non importa se cadremo mille volte, l’importante è rialzarsi sempre più forti e consapevoli perché alla fine il nostro cuore ed il nostro coraggio vincono sempre.>

“NUMA è una donna ed un’artista che ha fatto della musica la sua missione. Il suo pensiero costante è quello di aiutare le persone, che la seguono e ascoltano i suoi brani, a vivere con gioia e ad avere fiducia in sé stessi. È creativa, instancabile e sempre pronta a mettersi alla prova. Aveva da subito una chiara visione di come interpretare e produrre questo brano – afferma Phil Palmer – siamo andati in studio immediatamente dopo averlo composto alla chitarra, e con la collaborazione di Max Minoia e Steve Ferrone da Los Angeles abbiamo pensato e realizzato un arrangiamento che avesse un suono moderno e pop rock. Praticamente un crossover tra Italia, Inghilterra ed America.”

Multilink: http://hyperurl.co/icdi_numa

NUMA, definita la cantante del SELF EMPOWERMENT, è un’artista poliedrica ed eclettica impegnata in attività umanitarie ed animaliste. Cantante, autrice, produttrice e direttrice artistica, ha pubblicato svariati singoli musicali di successo, (in italiano, spagnolo ed inglese) e, in unione al messaggio del “pensiero positivo”, promuove la sua musica in tutto il mondo. Numerose le sue collaborazioni in produzioni musicali italiane ed internazionali per artisti del calibro di Adriano Celentano, Renato Zero, Pino Daniele, George Michael, Trevor Horn, Geoff Westley, Alan Clark (tastierista dei Dire Straits), Julian Hinton (produttore arrangiatore compositore britannico per Trevor Horn, Robbie Williams, Seal) Mickey Feat (che ha suonato per Tina Turner e David Gilmour). Nel 2020 ha curato la produzione del nuovo disco di Manuel Aspidi (che ha partecipato a talent show come “Amici” e “The Voice”) e del singolo “This Christmas”. È direttrice artistica del singolo “Amore controvento” dei Cosatinta ed è regista del videoclip dello stesso brano. Nel 2020 è produttrice esecutiva del terzo volume del nuovo album di Renato Zero “ZeroSettanta”, già disco d’oro, e co-autrice insieme a Phil Palmer del singolo “L’angelo ferito”. NUMA è Life Coach ed insegnante internazionale certificata del metodo “Louise Hay – Heal Your Life” (guarisci la tua vita) di tecniche energetiche di guarigione, che applica anche alla sua musica. Ha sempre creduto nella musica come grande veicolo di messaggi di aggregazione e fratellanza, come messaggio di forza creativa e d’incoraggiamento per tutti coloro che non vogliono arrendersi alle proprie sofferenze. “La musica – dice – è spesso origine di solidarietà, in quanto, se lo si vuole e lo si sceglie, può diventare il motivo del superamento di grandi barriere politiche e ideologiche. La concepisco come un potente mezzo di guarigione. La musica è l’Esperanto del Mondo”. Nel 2020 fonda il suo metodo personale di coaching “Io scelgo l’amore” per aiutare coloro che vogliono fare importanti cambiamenti alla propria vita, raggiungendo il proprio massimo potenziale per superare i sabotaggi inconsci e ridisegnare il proprio destino. Numa applica il suo metodo “Io scelgo l’amore” anche alla musica ed agli artisti che cercano lo scopo e la direzione della propria carriera. Ha ricevuto la nomina ad Ambasciatrice del Giubileo sociale per la Pace e per l’Educazione dall’Istituto Pegaso (ONU) e con il patrocinio di Unicef, Numa ha realizzato il progetto “PROMISED LAND”. Scritta e prodotta da Phil Palmer con Paul Bliss, “La Terra promessa” è una canzone ed un progetto interamente dedicati al sostegno delle persone che fuggono dalla povertà e dalla guerra, per coloro che cercano di vivere in pace e praticare la propria religione senza paura; alla dignità di esistere. È stata realizzata anche una versione italiana, dal titolo “Noi Siamo Amore” il cui testo è stato scritto da Vincenzo Incenzo, ispirato da un’idea di Renato Zero, dedicato ai bambini di tutto il mondo. Questo importante progetto internazionale di NUMA e Phil Palmer “Promised Land” diventa un grande veicolo per la pace e l’amore, anche per il sostegno dell’Unicef, che ha concesso per il video del brano le sue immagini ufficiali relative alle attività umanitarie svolte in loco, ed ha prodotto un disco intitolato “NOI SIAMO AMORE – NOI SIAMO UNICEF” con la collaborazione di tanti artisti italiani e la direzione artista Unicef di Alberto Zeppieri.

