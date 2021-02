eTwinning partecipa al Safer Internet Day

Al Safer Internet Day, le opportunità e i rischi della rete per docenti e alunni. eTwinning: organizza per il 9 febbraio un evento per la sicurezza online nelle scuole

L’Unità nazionale eTwinning Indire partecipa e sostiene il Safer Internet Day 2021, il cui evento istituzionale in Italia è previsto martedì 9 febbraio in modalità online, dalle ore 10:00 alle ore 13:30. L’incontro è organizzato dal Safer Internet Centre Generazioni Connesse e coordinato dal Ministero dell’Istruzione.

Il Safer Internet Day (SID) rappresenta la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione europea, con l’obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, ovvero sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. La Giornata è celebrata in oltre 100 nazioni di tutto il mondo.

Il filo conduttore dell’evento è rappresentato dalle opportunità e dai rischi della rete, con interventi e attività che vedranno, come protagonisti, i giovani nell’ambito di una riflessione guidata.

Istituzioni, decisori politici ed esperti si incontreranno con i giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, per approfondire opportunità e criticità connesse al mondo virtuale. Saranno presenti anche youtuber, influencer, esperti, animatori digitali e giovani “attivisti”, che mostreranno esempi e azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove tecnologie. L’iniziativa si articolerà in una prima sessione dedicata ai saluti istituzionali da parte del Ministero dell’Istruzione, a seguire webinar tematici, coordinati dal Safer Internet Centre, in collaborazione con l’Unità nazionale eTwinning Indire, rivolti a docenti e studenti.

Per informazioni sul programma e per partecipare alla diretta streaming dell’evento nazionale: www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/.

Il Direttore generale di Indire Flaminio Galli, ha dichiarato: “La comunanza di obiettivi tra Generazioni Connesse e la rete eTwinning, nella direzione di un utilizzo sicuro del web a scuola e la comune derivazione europea, rendono questa collaborazione naturale e fortemente proficua per studenti e insegnanti. Il percorso dedicato alle scuole di Generazioni Connesse, volto alla creazione di un documento di e-Policy, si sposa con l’esigenza degli istituti più virtuosi nelle collaborazioni eTwinning per l’attuazione di una chiara politica interna sulla sicurezza online, tematica che rappresenta una priorità per la community e un possibile volano di sviluppo per il nostro sistema scolastico”.

Dal 2019 l’Unità nazionale eTwinning Indire e Generazioni Connesse collaborano inoltre all’organizzazione di webinar per la formazione professionale dei docenti coinvolti in eTwinning, con cicli annuali e altri eventi congiunti sul tema della sicurezza online, oltre alla produzione di materiali didattici utilizzabili nei progetti di collaborazione e nella reciproca promozione al fine di raggiungere il comune obiettivo di sensibilizzare docenti e studenti verso l’uso sicuro e consapevole di Internet.

I prossimi webinar in programma:

16 febbraio “Promuovere la resilienza all’estremismo violento”

17 marzo “Infodemia: informarsi all’epoca delle fake news”.

Info e iscrizioni: https://etwinning.indire.it/supporto-e-formazione/formazione-online/webinar/