Chi è Tom Brady: l’eterno eroe del Super Bowl

Chi è Tom Brady, leggenda del football che ha conquistato il Super Bowl: ieri sera ha trascinato i Tampa Bay al successo per 31-9 sui Kansas City

Nonostante il ‘basso profilo’ dettato dalla pandemia, la 55esima edizione del Super Bowl può vantare grandi performance. Accanto a quella di The Weeknd (durante l’half time) e di Miley Cyrus con Billy Idol e Joan Jett (nel pre-show TikTok Tailgate), a trionfare sul lato sportivo è stato decisamente Tom Brady.

Classe 1977, il quaterback ha trascinato i Tampa Bay al successo con il punteggio di 31-9 sui Kansas City entrando di fatto, nella leggenda del football americano. Per Brady quella di ieri è stata la decima finale in Nfl, il settimo successo dopo i sei di fila conquistati con i New England Patriots.

“Sono veramente fiero di tutti i ragazzi, di tutti gli allenatori, di tutto quello che noi abbiamo fatto durante l’anno” ha detto Brady come riferisce la Dire (www.dire.it). A tifare per lui anche la modella brasiliana Gisele Bündchen, moglie del giocatore dal 2009 che sui social ha scritto: ” “Let’s go Bucs!!!!!!! Let’s go papai”.

I numeri da record di Tom Brady

In totale sono 285 le partite disputate da Tom Brady, di cui 283 nel ruolo di titolare. Cinque invece sono i titolo conquistati come Most Valuable Player (miglior giocatore) in occasione del Super Bowl e tre quelli di ‘Miglior giocatore dell’anno’ a assegnati dalla National Football League (NFL). Brady e Joe Montana sono gli unici due giocatori nella storia della NFL ad aver vinto sia il titolo di MVP della NFL sia quello di MVP del Super Bowl più di una volta in carriera. A questo primato per Brady si aggiunge quello di unico quarterback ad avere guidato la propria squadra a dieci Super Bowl.