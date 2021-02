Nel ventre dell’orsa debutta con il singolo “Il risveglio”

Nel ventre dell’orsa, il progetto musicale di Giulio Pastorello, debutta con il singolo “Il risveglio” fuori per Dischi Soviet Studio

Il Risveglio è il singolo di debutto del nuovo progetto di Giulio Pastorello. Il brano, ispirato alla lettura de L’Ultima Anguana di Umberto Matino, esce per Dischi Soviet Studio.

Nel Ventre dell’Orsa è un progetto solista nato tra gli Inverni del 2014/2015 da Giulio Pastorello. Al tempo batterista dei Muleta nei primi due dischi, tuttora chitarrista con Nova sui Prati Notturni. Lo accompagnano chitarre acustiche/elettriche, piccoli suoni catturati nelle stagioni, carillon, loopers, sinth e riverberi. Sogni, fotografie, passeggiate e sporadiche letture sono alla base di quello che poi uscirà in forma sonora a volte cantata a volte strumentale.

Il desiderio di far nascere questo progetto è rimasto sempre in bilico, rischiando di rimanere nascosto dentro le quattro mura di casa, tra vari impegni musicali e il tempo che è fatto solo di 24 ore. Ora in questi anni qualcosa è cambiato. Le stagioni seguono il loro corso, danno ispirazione, rallentano la frenesia e aiutano Giulio alla ricerca di suoni da cui trarre potere.

“Il Risveglio nasce ispirato da una lettura dell’autore Umberto Matino: “L’ultima Anguana”. Una donna la cui vita scorre tra le montagne, in una vallata stretta, scura, colma di rancori. Tra passato e presente sceglie a malincuore una via difficile, non voluta. L’ira di una strega diventa terrena, scorre tra le acque di un fiume, si regge su una forca.”

CREDITS

Il brano è stato registrato e mixato da Giulio Pastorello presso La Casa dell’Orsa.

La cura del master è stata affidata a Nicola Frigo dell’Haunted Studio Recording nel mese di Novembre dell’anno 2020.

NEL VENTRE DELL’ORSA: Giulio Pastorello (Chitarre lente, riverberi, sinth e il sussurro della voce)

https://www.facebook.com/NelVentredellOrsa

Label: Dischi Soviet Studio