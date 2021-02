I vestiti usati dai BTS in Dynamite venduti all’asta

Sono ormai iconici gli outfit indossati dai BTS nel video del loro primo singolo completamente in inglese, “Dynamite”. Una vera e propria hit – su Youtube conta oltre 820 milioni di visualizzazioni- che i ragazzi hanno voluto rappresentare con abiti super colorati dalle tonalità pastello, utilizzati nella scena finale della clip.

I completi – pantaloni, maglie, giacche, cappelli e sneakers del tutto coordinati – sono stati venduti a Beverly Hills in una speciale asta per la cifra da capogiro di 162mila dollari e 500. Un numero di ben 8 volte più grande del loro costo iniziale. Ad acquistarli il collezionista d’arte Yusaku Maezawa e lo YouTuber HIKAKIN.

La somma sarà devoluta ai lavoratori dello spettacolo

L’intera somma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), andrà in beneficenza a MusiCares, l’ente fondato dalla Recording Academy (quella che ogni anno organizza i Grammy) per dare sostegno ai lavoratori dello spettacolo che – come in Italia – si trovano in difficoltà da mesi per il perdurare dell’emergenza Coronavirus.