Previsioni meteo 6 febbraio: weekend con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 6 febbraio 2021: tra pomeriggio e sera peggioramento del tempo con piogge e neve sulle Alpi a partire dalle regioni di Nord-Ovest

Permane ancora per poco la stabilità sull’Italia, grazie all’influenza delle correnti sub-tropicali che hanno permesso non solo un innalzamento generalizzato delle temperature ma anche condizioni meteo stabili su gran parte della Penisola in questa settimana. La giornata di oggi vedrà infatti un progressivo peggioramento tra pomeriggio e sera a partire dalle regioni di Nord-Ovest, dove torneranno le piogge e la neve sulle Alpi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il passaggio perturbato si farà sentire soprattutto nella giornata di domani, quando avremo piogge diffuse su gran parte dell’Italia e nevicate sui rilievi alpini e appenninici. Anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni meteo invernali, per l’arrivo di un treno di perturbazioni.

Intanto per oggi, sabato 6 febbraio 2021, al Nord Italia tempo in progressivo peggioramento: al mattino molte nubi e pioviggini sparse tra Piemonte, Liguria e Friuli. Al pomeriggio precipitazioni anche sull’arco Alpino occidentali, altrove non sono previste variazioni. In serata piogge in estensione a tutte le regioni. Neve in calo fin verso i 1100 metri.

Molte aperture sulle regioni centrali al mattino, con nubi basse sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Toscana, Umbria e Marche. In serata nubi in transito su tutti i settori, piogge in estensione da occidente nella notte.

In Toscana condizioni di tempo stabile con ampie schiarite alternate a qualche nube al mattino su gran parte della regione, nubi sparse nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori, con nubi anche compatte. Peggiora a partire dai settori settentrionali nella notte.

Giornata nel complesso stabile al meridione, con cieli sereni ovunque, ad eccezione di nubi basse tra le coste Adriatiche e Ioniche. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata poco nuvoloso ovunque, locali piogge sulla Sardegna nord-occidentale.

In Calabria tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori e nuvolosità sparsa al pomeriggio; in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi con tempo asciutto.

Temperature in generale calo nei valori minimi, massime stazionarie o in aumento al Centro-Sud, in lieve diminuzione al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.