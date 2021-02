Kim Kardashian e Kanye West verso il divorzio

Gossip: Kim Kardashian e Kanye West non si parlano più, i due verso il divorzio. La coppia starebbe preparando l’annuncio ufficiale

La crisi tra Kim Kardashian e Kanye West non sarebbe sanabile. Tra la coppia sarebbe finita veramente e il divorzio sarebbe imminente nonostante i due stiano continuando a fare terapia insieme per valutare tutte le opzioni. “Lavorano da tempo al loro matrimonio”, ha rivelato una fonte a People che parla di “una decisione non ancora formalmente presa”.

Kim, però, “non riesce a sopportare più il caos di Kanye West e vorrebbe concentrarsi maggiormente sui suoi figli e sulla sua vita”. La primogenita delle Kardashian avrebbe già preparato le carte per la separazione ma tentenna ancora dal presentarle. Secondo altre fonti vicine alla coppia, Kim e Kanye “non si parlerebbero più” al di fuori degli incontri di terapia.

Insomma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la Kardashian starebbe valutando già su come annunciare al mondo la fine di un matrimonio iniziato nel 2014. La coppia, insieme dal 2013, ha quattro figli – North, 7 anni, Saint, 5, Chicago, 3, and Psalm, 21 mesi – ma sa di non poter andare avanti così. Kim “sa da tempo che il suo matrimonio è finito”, Kanye “è triste ma sa che il divorzio è inevitabile”. Nessuno dei due ha mai parlato pubblicamente della cosa. Non resta che attendere conferme o smentite ufficiali!