Banchelli torna con il brano “Io chi sono”

“Io chi sono” è il nuovo singolo del poliedrico cantautore fiorentino Banchelli, noto per la sua partecipazione a Sanremo

Banchelli ritorna con “Io chi sono”, un brano intimo con un forte pathos, che non lascia indifferenti. Un pezzo caratterizzato dalla mano di Fabrizio Federighi, storico produttore degli anni ‘80 (DeNovo, Neon e molti altri) che lo ha anche arrangiato e prodotto artisticamente. Dopo il singolo “Fuori e dentro me” , di chiara impronta swing e dalle atmosfere folk,”,, che non lascia indifferenti. Un pezzo caratterizzato dalla mano di(DeNovo, Neon e molti altri) che lo ha anche arrangiato e prodotto artisticamente.

Il testo è molto attuale e porta a riflettere sulle tante emozioni che spesso ci portiamo dentro, concludendosi poi con grande positività. È infatti la storia di un periodo difficile dal quale poi l’autore racconta di essere riuscito a rialzarsi anche grazie alla forza della musica, perché come dice lo stesso Banchelli «è solo guardandoci bene dentro che possiamo superare grandi difficoltà».

Banchelli inizia la sua attività come ballerino tanto da vincere a 17 anni i campionati d’Europa di Rock ‘n Roll, e a 18 e 19 anni quelli mondiali con la squadra nazionale italiana. Al ballo e alla recitazione ha unito poi la sua passione per la musica e partecipa a due Festival di Sanremo da solista (nel 1984 con “Madame” e nel 1985 con “Bella gioventù”), e ad un Festival di Sanremo d’autore (con un brano scritto per Petra Magoni nel 1997). Successivamente incide il suo primo album, “Guerra”, con la produzione artistica di Fabrizio Federighi e la partecipazione dei musicisti del gruppo “Neon”. Nel 2020 viene pubblicato il nuovo singolo “Fuori e dentro me”.