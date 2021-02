Timothée Chalamet e Taylor Russell recitano insieme

Timothée Chalamet e Taylor Russell nel nuovo film di Luca Guadagnino: Bones & All, vedrà protagonisti i due giovani attori

Timothée Chalamet e Taylor Russell sono in trattative per recitare in Bones & All di Luca Guadagnino, il quale ha già lavorato con “Timmy” in Chiamami Col Tuo Nome.

COSA RACCONTA IL FILM

Il film – scritto da Dave Kajganich, che ha già lavorato con Guadagnino in A Bigger Splash e Suspiria – viene descritto come una storia d’amore horror con protagonisti Chalamet e Russel.

PROSSIMAMENTE AL CINEMA

Chalamet è attesissimo sul grande schermo in Dune di Denis Villeneuve e nell’altrettanto atteso The French Dispatch di Wes Anderson. Il giovane attore è attualmente impegnato nella lavorazione di Don’t Look Up, il film Netflix di Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Chris Evans, Meryl Streep (nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti), Cate Blanchett, Jonah Hill (nel ruolo del figlio del presidente e capo dello staff), Rob Morgan, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley. La commedia surreale – prodotta dalla compagnia del regista, Hyperobject Industries, insieme a Kevin Messick – segue due scienziati (Lawrence e DiCaprio) che scoprono che un asteroide sta per colpire la Terra e cercano di avvertire tutti.

Dopo averci conquistati con la sua serie d’esordio We Are Who We Are, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Luca Guadagnino è al lavoro su Cercami, il sequel di Call me by your name, su Born To Be Murdered, il thriller con Alicia Vikander e John David Washington, in veste di co-produttore. Inoltre, sta lavorando su. Blood On The Tracks, ispirato all’album di Bob Dylan e de Il Signore delle Mosche, il remake che Guadagnino dirigerà per Warner Bros. Infine, il regista candidato all’Oscar lavorerà prossimamente sul remake di Scarface per Universal Pictures.