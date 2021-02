Netflix realizzerà una serie anime di Tomb Raider

Una serie anime di Tomb Raider è in arrivo per Netflix: la storia presto disponibile in streaming seguirà le avventure di una giovane Lara Croft

Continua il progetto anime di Netflix, che dopo aver annunciato un adattamento animato del film Pacific Rim, guarda al mercato videoludico, puntando su uno dei titoli che ha fatto la storia dei videogame: Tomb Raider. In collaborazione con Legendary, il colosso dello streaming realizzerà una serie anime basata sulle avventure di Lara Croft.

Cosa sappiamo della serie anime di Tomb Raider?

Al momento sono poche le notizie a riguardo. Quello che sappiamo, è che lo show sarà ambientato dopo gli eventi della trilogia reboot dei videogiochi di Square Enix e Crystal Dynamics, uscita tra il 2013 e il 2018.

Tasha Huo di The Witcher: Blood Origin sarà lo scrittore e produttore esecutivo. Anche dj2 Entertainment è coinvolta nel progetto. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non resta che aspettare pazientemente nuovi sviluppi.

Stay Tuned!