LIVENow annuncia l’arrivo di Italian Graffiti

La piattaforma LIVENow lancia Italian Graffiti: il primo ospite è Il Tre. Appuntamento il 14 marzo con il palco virtuale dedicato alla musica e agli artisti della nuova generazione

Dallo scorso agosto LIVENow si impegna ad aiutare le persone a vivere l’esperienza e l’emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo e entusiasmante. Per chi non ne avesse sentito parlare, si tratta di una nuova rete di distribuzione di contenuti e una piattaforma di marketing che fornisce soluzioni pay-per-view flessibili per eventi live.

Da qualche ora la piattaforma ha annunciato l’arrivo di Italian Graffiti, un palco dedicato alla musica e agli artisti della nuova generazione. Un vero e proprio format dedicato agli artisti urban, rap, indie, pop della scena italiana che si esibiranno dal vivo in un club virtuale. Al termine del live set gli ospiti parteciperanno ad un talk, condotto ogni volta da un host diverso, durante il quale racconteranno il proprio universo musicale.

Il primo a calcare il palco di Italian Graffiti sarà Il Tre. L’appuntamento è per domenica 14 marzo alle ore 21:00.

Con il singolo Te lo Prometto, certificato Platino per le vendite e tra i brani più popolari di Tik Tok, il rapper, all’anagrafe Guido Senia come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è guadagnato un posto tra i più importanti nuovi artisti della scena italiana.

Il suo primo lavoro discografico “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” è in uscita il 19 febbraio. 150mila like e 7 mila commenti sono le ‘reaction’ dei fan all’annuncio della data del disco. L’album de Il Tre affronta diversi temi: dall’importanza per le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre al rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, dalla fragilità alla consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni. Con l’acquisto dell’album “ALI” sarà possibile ottenere il biglietto dell’evento esclusivo in streaming su LIVENow.