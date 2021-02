LeiKiè in radio con “Fantasia nella fattoria”

Fuori “Fantasia nella fattoria”, il nuovo singolo di LeiKiè già disponibile su tutte le piattaforme di streaming per Not Just Music

Disponibile in rotazione radiofonica “FANTASIA NELLA FATTORIA” (Not Just Music), ultimo brano di LeiKiè già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

LeiKie’ con la sua satira al femminile, in “Fantasia nella Fattoria” racconta in tutte le lingue la globalizzazione e la diversità come unicità. E’ solo un’artista poliglotta, o questo è il nuovo metodo per giungere a tutti senza escludere nessuno? Un innovativo “porta a porta” melodico e internazionale? LeiKie’ bussa con la sua musica e canta in diverse lingue alle porte che si aprono oltre frontiera. Un nuovo “porta a porta” che porta sorrisi con contenuto!

Una nuova modalità per imparare le lingue facilmente?

“Fantasia nella Fattoria” è uscito anche in versione inglese “It’s My Little Farm” e in versione spagnola “Mi Granja es Fantasia”. A breve e’ prevista l’uscita della versione russa e non solo. Tra le note e il ritmo di una musica caraibica, LeiKiè ci canta in diverse lingue, con sottile ironia, la storia di una fattoria dove non esistono confini per l’amore. I simpatici animaletti si uniscono al di là delle loro diversità, ed è anzi proprio nella diversità che nascono nuove specie: questo il messaggio racchiuso nel brano “Fantasia nella Fattoria”. Attraverso questo ironico approccio musicale, Leikiè lancia un chiaro invito a non aver paura del diverso, perché il diverso non è una minaccia, anzi è una risorsa.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Una canzoncina apparentemente per bambini, ma che diverte anche gli adulti e può far riflettere. In un mondo dove tutto è omologato e stereotipato, questa canzone nelle sue diverse versioni è un invito a “rompere gli schemi”, proprio perché la non omogeneità è creatività e, proprio da questa, nasce il nuovo e il bello».

Il videoclip ufficiale di “Fantasia nella Fattoria”, diretto dalla stessa LeiKiè, include una sequenza di immagini su green screen con una nonnina sprint e il suo nipotino baby-birba, entrambi interpretati dall’autrice. Insieme a loro appaiono i veri protagonisti del video e del brano: numerosi animali disegnati con cura, stile e originalità e animati in 2D.

I videoclip ufficiali sono disponibili su YouTube in lingua

– italiana: https://youtu.be/0BhodfUDftY

– inglese: https://youtu.be/wfoxP2oCQ4A

– spagnola: https://youtu.be/fKIcu-JlPWE

Ascolta “Fantasia nella Fattoria” su Spotify in lingua

– italiana: https://open.spotify.com/album/4egupkuzMu2IqtxWoNAFKj

– inglese:https://open.spotify.com/album/07YpXeTNvdsMh9YfFdOCbn

– spagnola: https://open.spotify.com/album/1jHW6oakO3FyvROieilfd5

Biografia

Il volto di LeiKiè non appare sui social. LeiKiè appare infatti solo attraverso i suoi travestimenti e i video musicali animati con tecniche miste da lei diretti. Il nome dell’artista LeiKiè fa assonanza con “Lei chi è”. E’ dunque un invito a cercarla tra le diverse identità da lei rappresentate? Al quesito “LeiKié” (Lei chi è) è l’interpretazione a rispondere. E’ infatti proprio l’interpretazione che guida la misteriosa e camaleontica LeiKiè. L’artista interpreta i propri pensieri folli scrivendo i testi delle canzoni sotto il proprio pseudonimo Eikiel. Interpreta i propri testi con la sua voce vellutata e le sue vocine buffe. Crea e interpreta personaggi veri e animati attraverso la recitazione e le diverse tecniche miste, realizzando i propri video musicali. Canta le proprie canzoni in tante lingue diverse perché LeiKiè, con il proprio mistero, è cittadina del mondo. Il nuovo brano di LeiKiè dal titolo “Fantasia nella Fattoria” è disponibile in digitale da dicembre 2020 e in radio dal 22 gennaio 2021.

