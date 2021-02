La carta Black Lotus di Magic venduta a 500mila dollari

La carta “Black Lotus” di Magic: The Gathering battuta all’asta per oltre 500mila dollari: caratteristica unica è l’autografo di Christopher Rush

Asta record per una rarissima carta Magic: The Gathering, battuta su eBay per l’astronomica cifra di 511.100 dollari. La carta in questione è un “Black Lotus” dell’edizione Alpha in condizioni più che ottime, tanto da essere stata quotata da PSA, ente di valutazione delle TCG (trading card game), con il massimo del punteggio.

Caratteristica unica della card, l’autografo di Christopher Rush, l’autore dell’illustrazione deceduto nel 2016.

Tra le carte più costose, rare e famose dell’intero universo di Magic: The Gathering, il “Black Lotus” è presente nei set base Alpha, Beta e Unlimited, tutti usciti nel 1993.

Non è inusuale che una trading card venga venduta a cifre esorbitanti. Infatti, anche nel mondo dei Pokémon la situazione è analoga: basti pensare che un giovane studente statunitense si è pagato gli studi alla University of North Georgia vendendo alcuni rari pezzi del suo mazzo.