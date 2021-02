Macchine da caffè: come orientarsi nella scelta

Macchine da caffè: uno studio di QualeScegliere.it svela quali sono i migliori modelli attualmente presenti sul mercato, con le caratteristiche principali

Il rito del caffè al bar è una tendenza di consumo nazionale irrinunciabile: da soli o in compagnia, con gli amici o i colleghi è difficile fare a meno della pausa caffè in qualunque momento della giornata.

La chiusura forzata di bar e ristoranti durante il lockdown ha tuttavia cambiato radicalmente gli stili di vita, incidendo fortemente anche sull’intera filiera del caffè espresso che vale circa 5miliardi di Euro e conta quasi 10mila addetti in Italia (Fonte Istituto Espresso Italiano – IEI).

QualeScegliere.it ha dedicato uno Speciale alle macchine da caffè per orientare gli utenti nella scelta del modello migliore per preparare direttamente a casa un caffè buono proprio come al bar. Lo studio mette a confronto i fattori decisivi per la scelta della macchina del caffè, delineando i punti di forza e di debolezza dei principali prodotti mettendone in luce il rapporto qualità-prezzo.

Nel 2020 in tutto il mondo si sono consumate 3miliardi di tazzine di caffè al giorno: il caffè, candidato a patrimonio Unesco, resta indubbiamente una delle bevande più apprezzate dagli italiani.

Nella scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze bisogna tener conto innanzitutto della bevanda che si preferisce. La tipologia più nota e apprezzata in Italia è senza dubbio il caffè espresso che si ottiene grazie all’utilizzo di una macchina, chicchi di caffè macinato e acqua calda ad alta pressione.

Le macchine da caffè più cercate su QualeScegliere.it sono state le semi-automatiche con circa 51mila visite sulla guida dedicata durante il periodo ottobre-dicembre 2020. Questi prodotti sfruttano una pompa elettrica per raggiungere un livello di pressione ottimale, richiedendo però un intervento manuale per riempire il filtro, pressare il caffè e agganciare il portafiltro, gestualità che rimanda al caffè preparato al bar. È fondamentale valutare bene lo spazio che si ha a disposizione per collocare la macchina perché le semi-automatiche richiedono uno spazio di manovra per poter compiere le attività preparatorie. Queste macchine da caffè sono sicuramente più costose e ingombranti dei comuni modelli a capsule, ma permettono di preparare, oltre al caffè, anche cappuccino e tè. La manutenzione, tuttavia, richiederà più impegno perché la preparazione con il caffè in polvere è più complessa rispetto ai modelli con capsule o alle macchine automatiche.

La De’Longhi Dedica EC685.W, compatta e con design moderno, è stata decretata la migliore dal team di esperti di Qualescegliere.it dopo averla testata direttamente (voto 8,9/10). Questa macchina dà la possibilità di preparare anche cappuccini, tè e tisane oltre al classico espresso (in tazza singola o doppia) utilizzando sia caffè in polvere che in cialde. Miglior rapporto qualità – prezzo è riconosciuto alla De’Longhi EC 201.CD: con un costo più contenuto (da circa 90 euro) è possibile acquistare un prodotto compatto, efficiente e dotata di cappuccinatore.

La ricerca di una macchina automatica è solo per i veri amanti dell’espresso, coloro che vogliono acquistare un prodotto che faccia ottenere la migliore qualità di caffè (circa 25mila visite tra ottobre e dicembre 2020). Questi sono sicuramente i prodotti più ingombranti e costosi, ma garantiscono una maggior freschezza (grazie alla macina interna) e una grande versatilità consentendo sia l’utilizzo di chicchi che di polvere di caffè, oltre alla preparazione di tante altre bevande (ad esempio tè, tisane, caffè lungo, cappuccino, latte macchiato).

Le macchine da caffè a capsule sono davvero semplicissime e veloci da utilizzare, oltre ad avere dimensioni ridottissime e prezzi modici: per questo motivo sono così diffuse nelle case degli italiani e sempre più persone cercano di capire quale modello acquistare (circa 22mila visite tra ottobre e dicembre 2020). Il testa a testa è tra Lavazza e Nespresso:

– la Lavazza A Modo Mio Jolie 18000070 è la più ricercata su QualeScegliere.it (testata direttamente dal team di esperti ha ottenuto un voto 7,2/10)

– la migliore è la De’Longhi Nespresso Essenza Mini EN 85 con un voto complessivo di 8,5/10

– il miglior rapporto qualità – prezzo va alla Lavazza A Modo Mio Tiny 18000191, acquistabile a partire da circa 50 euro.

Un altro modo di gustare il caffè espresso è tramite la tradizionale moka, nella classica caffettiera o con la più moderna variante elettrica. Negli ultimi tre mesi del 2020 QualeScegliere.it ha registrato oltre 9mila visite nelle pagine relative alla scelta di queste macchine: le vecchie tradizioni sono tutt’altro che superate!

Molto diffuso in America, ma anche nell’Europa Centro-Nord, il caffè filtrato (o all’americana) si ottiene versando acqua calda sul caffè macinato e raccogliendo in una caraffa il liquido risultante tramite un filtro (di carta o di metallo). Per ottenere la famosa bevanda americana a casa è necessario dotarsi di un apposito apparecchio – chiamato macchina da caffè americano che ha raccolto circa 5mila visite tra ottobre e dicembre 2020 – informandosi accuratamente sulla tipologia di filtro da utilizzare e sulla grana della macinatura dei chicchi, tenendo naturalmente presente i propri gusti.

Dallo Speciale di QualeScegliere.it emerge infine che i più interessati all’acquisto nell’ultimo anno sono stati principalmente gli uomini (70mila visite tra ottobre e dicembre 2020), con circa il 60% delle visite totali rispetto alle donne (40% con oltre 45mila).

Il maggiore interesse per le macchine da caffè si evidenzia nella fascia tra i 25 e 44 anni con circa 60mila visite (52% del totale), seguite dagli utenti tra i 45-54 anni con circa 20mila e da quelli tra i 55 e i 64 (circa 15mila); i volumi di visite più bassi emergono tra gli over65 e tra i giovanissimi (fino a 24 anni).