Jared Leto perde l’Oscar durante il trasloco

Jared Leto ha perso il suo Premio Oscar: “È scomparso durante il trasloco, ho scoperto che manca da circa tre anni”

Tra le tante interpretazioni memorabili che ci ha regalato Jared Leto c’è sicuramente quella di Rayon in Dallas Buyers Club diretto da Jean-Marc Vallée con protagonista anche Matthew McConaughey nei panni di Ron Woodroof. Il film è uscito nel 2013 e nel 2014 si è aggiudicato 3 premi Oscar su 6 nomination. Riconoscimenti che sono andati a McConaughey come Miglior attore protagonista, ad Adruitha Lee e Robin Mathews come Miglior trucco e acconciatura e a Leto come Miglior attore non protagonista. La star di Hollywood, però, si è accorta di aver perso la prestigiosissima statuetta durante il trasloco.

“Ho scoperto che manca da circa tre anni. Avevo cambiato casa a Los Angeles e poi quando ci siamo trasferiti è semplicemente e magicamente scomparso. Potrebbe essere ovunque per quanto ne so, l’abbiamo cercato dappertutto. Posso solo sperare che sia in buone mani, ovunque sia“, ha raccontato Leto in un’intervista a The Late Late Show con James Corden. “Penso che ci sia una buona possibilità che qualcuno l’abbia rubato. Non è il genere di cose che finiscono per sbaglio nella spazzatura. Spero che qualcuno ne abbia cura. Ricordo la notte in cui l’ho preso – ha continuato Leto come riferisce la Dire (www.dire.it) – l’ho fatto toccare a così tante persone che praticamente non l’ho visto per metà della notte. Ma sapevo che la gente si stava divertendo a scattare foto e cose del genere con quella statuetta“. L’attore ha poi concluso: “È stato bello condividerla, quindi spero che qualcuno se ne stia prendendo cura“.

Jared Leto tornerà sul grande schermo nei panni di Joker in Justice League di Zack Snyder e nel 2022 per la prima volta nei panni di Morbius, posticipato al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria.