Skechers lancia la collezione con i cuori “Love Wall”

Skechers porta i cuori di James Goldcrown in una nuova linea: le iconiche stampe “Love Wall” sono il tema della nuova collezione di sneakers

San Valentino si avvicina e Skechers celebra l’amore con una esclusiva capsule collection a tema. L’artista James Goldcrown ha collaborato con l’azienda per portare gli iconici cuori “Love Wall” sulla nuova collezione di calzature.

Le stampe colorate dell’artista saranno presenti su una gamma di prodotti lifestyle per donne e ragazze, con un lancio iniziale che include le sneakers Skechers Uno e Skechers Roadies, insieme alla linea BOBS di slip-on e sandali di tela, già disponibili su Skechers.com.

La collezione di abbigliamento come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) verrà lanciata in un secondo momento, e includerà gli stili delle divisioni Women’s Performance e Women’s Sport e Foamies, in arrivo in primavera e in autunno.