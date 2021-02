Previsioni meteo 3 febbraio: tempo stabile con l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021: fase di tempo stabile sull’Italia con la presenza dell’anticiclone, peggiora nel weekend

Il mese di febbraio è iniziato con condizioni meteo piuttosto stabili sull’Italia grazie al definitivo allontanamento della perturbazione responsabile del maltempo dello scorso weekend. Il ritorno dell’anticiclone infatti sta regalando giornate all’insegna della stabilità e anche quella di oggi non farà eccezione: deboli pioviggini sparse sono attese al Nord e parte del Centro, mentre sul resto della Penisola il clima sarà asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’alta pressione sarà protagonista dello scenario meteo anche nei prossimi giorni. Fino a sabato infatti avremo bel tempo da Nord a Sud mentre nella giornata di domenica arriverà una intensa perturbazione di origine atlantica che riporterà maltempo su tutta l’Italia.

Intanto per oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, al Nord Italia tempo in prevalenza stabile ma con cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Al mattino deboli piogge o pioviggini solo in Liguria, durante la seconda parte della giornata anche su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi oltre i 1000-1400 metri di quota.

Al Centro cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Toscana, Umbria e Lazio, schiarite altrove. Deboli piogge o pioviggini su alta Toscana al mattino e dal pomeriggio su tutta la regione, condizioni meteo asciutte sulle altre regioni.

In Toscana deboli piogge al mattino sulla costa settentrionale, asciutto altrove; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno sulla costa e sulle zone interne settentrionali.

Tempo stabile sui settori meridionali del Paese, cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutte le regioni, al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo stabile con precipitazioni assenti e ampie schiarite specie in Puglia, Molise, Basilicata e Sicilia.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio; sereno o poco nuvoloso nelle ore serali. Nessuna variazione in serata.

Temperature stazionarie su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.