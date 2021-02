Porsche Club GT 2021: è già boom di iscrizioni

Decine di adesioni e alto gradimento tra piloti e appassionati a pochi giorni dal lancio della seconda edizione del Porsche Club GT 2021 e delle dirette tv

La seconda edizione del Porsche Club GT, di scena nel 2021 sulle migliori piste italiane e in diretta tv sul canale 228 di Sky, è stata lanciata soltanto la settimana scorsa, ma i promotori del Porsche Club Umbria hanno già registrato un elevato numero di iscrizioni e un interesse in rapida ascesa nell’ambiente. Quest’anno il monomarca tricolore è abbinato ai weekend organizzati dal Gruppo Peroni Race e vive sulle sfide adrenaliniche “a colpi” di giri veloci fra Porsche stradali e da pista (911, Cayman e Boxster) suddivise nelle varie categorie.

I promotori della serie, aperta a tutti i soci dei Porsche Club d’Europa e riconosciuta ufficialmente da ACI Sport, stanno ricevendo continue richieste di adesione, arrivate a decine e condite da un alto gradimento, riscontrato sia tra i piloti sia tra gli appassionati. Con alcune gradite sorprese che stanno andando anche oltre le aspettative. Notevole, infatti, è stata la risposta giunta da tanti piloti “gentleman” d’Italia, ma non solo, perché diverse sono state le richieste dalla Svizzera e addirittura dalla Germania (info e iscrizioni al campionato: www.porscheclubumbria.com sezione “Porsche Club GT”).

Così commenta Diego Locanto, presidente del Porsche Club Umbria: “Abbiamo registrato un vero e proprio boom di adesioni in pochissimi giorni, in parte anche inatteso in maniera così rapida. Speriamo di poter accogliere tutte le iscrizioni perché a breve, di fatto, dovremo chiuderle. Tra protagonisti con auto stradali e Cup da pista, in tanti continuano a chiederci info e dettagli. Questo ci dà ancora più entusiasmo in vista della seconda edizione e gratifica il lavoro che il Comitato Organizzativo Piloti e il Porsche Club GT stanno compiendo in modo sempre più professionale e attento ai bisogni di tutti gli interessati”.

Format e calendario

Il Porsche Club GT 2021 si disputa su 5 appuntamenti a partire dal 10-11 aprile al Mugello Circuit. Seguono Imola l’8-9 maggio, Monza il 29-30 maggio, Misano il 19-20 giugno e Vallelunga il 16-17 luglio. A questi si aggiungerà un evento speciale a settembre, una “finalissima” che ospiterà la Cerimonia di Premiazione del campionato e una gara di mini-endurance che assegnerà gli ultimi punteggi validi esclusivamente per la “classifica team”, novità del 2021. Per la prima volta tutti gli appuntamenti del Porsche Club GT saranno trasmessi in diretta su Ms Motor TV (canale 228 di Sky) e in live streaming sui canali ufficiali del monomarca e del Gruppo Peroni Race.

Altre novità sono l’adozione di un nuovo sistema di punteggi per i primi dieci piloti classificati e l’aumento dei minuti a disposizione per girare in pista. Ciascun pilota disputerà 5 turni da 25 minuti, quindi uno in più rispetto al 2020. Il primo è valido come sessione di prove libere, il secondo come qualifica e i successivi sono di gara. La classifica di ciascuna categoria scaturirà dalla somma dei due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un ulteriore punteggio premia il giro più veloce in assoluto. Per l’assegnazione dei titoli individuali saranno presi in considerazione i migliori 4 risultati dei 5 round in calendario.

Calendario Porsche Club GT 2021: 10-11 aprile Mugello; 8-9 maggio Imola; 29-30 maggio Monza; 19-20 giugno Misano; 16-17 luglio Vallelunga /// A settembre round da definire valido solo per la classifica a squadre.