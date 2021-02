L’evoluzione di Paypal, dai pagamenti a rate ai casinò online

Pagare gli acquisti digitali un po’ alla volta sarà presto possibile grazie all’e-wallet. Dai siti di gioco che accettano Paypal alle spese fino a 600$ in 4 tranche

Tra gli effetti secondari della pandemia da Covid-19 vi è senza dubbio l’impennata delle spese online. In particolare gli acquisti di prodotti, nel 2020 hanno fatto registrare un incremento del 31%, il più alto di sempre. Una conseguenza diretta di ciò è l’utilizzo sempre maggiore di sistemi di pagamento come Paypal.

I fornitori di servizi bancari online si stanno adeguando a loro volta ai nuovi comportamenti dei consumatori ed emergono importanti novità. Ad esempio cominciano ad essere proposti, anche a chi compra sul web, quei meccanismi volti ad agevolare gli acquisti tradizionali.

Uno di questi è senza dubbio la possibilità di rateizzare e le novità più interessanti arrivano da Paypal, l’e-wallet più usato al mondo. Come quasi tutte le novità riguardanti Paypal, anche questa è stata lanciata prima negli Stati Uniti. Il servizio si chiama Pay in 4, ed è un piano a rate senza interessi.

Nuove abitudini d’acquisto e Pay in 4

Si tratta di una proposta che potrebbe interessare molti italiani e portarli a usare Paypal in modo diverso. Al momento l'e-wallet è senza dubbio lo strumento più usato nei migliori casinò online e su Ebay. Ma alcune innovazioni lo potrebbero rendere preferibile ad altri anche per acquisti più importanti.

Il concetto del compra subito e paga dopo risale al secondo dopoguerra e ha avuto un ruolo fondamentale nel boom economico degli anni Sessanta. Al momento è una pratica insolita per le spese sul web. Ma spinti dalle nuove abitudini d’acquisto dei consumatori anche i gestori dei principali portafogli elettronici devono accogliere nuove sfide.

Dopo che concorrenti come Skrill e Neteller hanno deciso di consentire scambi criptovalute, anche Paypal si è mosso in questa direzione, sempre limitatamente al mercato USA. Il Pay in 4 spinge i consumatori a uscire dai casinò con Paypal e utilizzare questo servizio per acquisti di altro tipo. Chi sceglie il piano di rateizzazione infatti potrà effettuare un acquisto tra 30 e 600$ pagando subito la prima rata. Poi potrà saldare le 3 successive a intervalli di due settimane.

Paypal e i casinò online, giocare senza rischi

Nel nostro Paese Paypal è uno strumento irrinunciabile per molti: sono oltre 7 milioni gli utenti attivi in Italia. Questo vuol dire che circa il 10% di tutta la popolazione usa questo metodo di pagamento, diventato popolare grazie alla piattaforma Ebay.

Da diversi anni questo e-wallet è anche lo strumento preferito dai giocatori. I casinò che accettano Paypal sono la maggior parte dei siti legali di gioco. Nei casinò online, Paypal è lo strumento preferito per diverse motivazioni, non ultima la rapidità delle transazioni. Chi sceglie di divertirsi a una slot machine online non desidera di certo aspettare che i propri fondi siano caricati sul conto di gioco. E tantomeno ama le lunghe attese per prelevare le vincite.

Ma oltra alla rapidità delle transazioni i casinò Paypal offrono la sicurezza di poter effettuare depositi e prelievi usando solo l’indirizzo email. In questo modo si evita di collegare al sito di gioco il proprio conto bancario o la carta di credito, riducendo i rischi.

Transazioni virtuali in sicurezza

Chi è alla ricerca di un sito di gioco sicuro, potrà spulciare l’elenco dei casinò legali, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con una rapida occhiata alla homepage, si scoprirà inoltre se Paypal è tra i metodi di transazione accettati.

Oltre alla sicurezza nei casinò online che accettano Paypal, chi utilizza questo strumento avrà molte altre garanzie. Ad esempio la protezione degli acquisti, che fornisce rimborsi per gli articoli non idonei o che non corrispondono alla descrizione. Comprare online può esporre a problemi di diverso tipo, dalla mancata consegna della merce, ai danni agli oggetti, alle frodi. Strumenti come Paypal rimborsano gli acquirenti nei casi in cui qualcosa vada storto nella transazione.

L’arrivo anche in Italia di innovazioni come il Pay in 4, o della possibilità di usare criptovalute, renderà questo portafoglio ancora più popolare. Ad esempio, anche se i casinò virtuali non accettino Bitcoin, l’e-wallet potrà essere un tramite per utilizzare la criptovaluta per giocare in sicurezza.

Senza dubbio quando la pandemia sarà soltanto un ricordo, le evoluzioni degli strumenti di pagamento digitali resteranno tra gli effetti positivi.