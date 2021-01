Acquisti online: i metodi di pagamento alternativi alle carte di credito

Dalle prepagate online a PayPal, ecco quali sono i metodi di pagamento alternativi alle carte di credito per lo shopping in Rete

Quando si paga in qualsiasi negozio online, gran parte degli utenti utilizza carte di credito o di debito come forma di pagamento. Ma perché questo metodo è così diffuso? Si tratta di un sistema abbastanza semplice e attualmente anche molto sicuro, a patto che si seguano determinate abitudini quando si acquista su internet. Per individuare le nuove tendenze è utile osservare quei siti che vivono della fiducia degli utenti, come Campobet e altri casinò online, che stanno sviluppando sistemi di pagamento in cui è possibile effettuare un deposito e un prelievo di denaro sicuro e praticamente immediato senza mettere a rischio i dati personali degli utenti e le coordinate bancarie.

PayPal

PayPal è forse il metodo di pagamento online più popolare al mondo. Il suo successo è dovuto principalmente al fatto che è stato uno dei primi a raggiungere Internet e, quindi, non solo ha acquisito un certo vantaggio numerico in termini di volume di utenti, ma ha anche imparato a decifrare prima di chiunque altro ciò che gli acquirenti online chiedevano.

È apparso nel lontano 1998, con l’obiettivo di effettuare transazioni mobili sicure e veloci all’inizio dell’era online. Il tutto è iniziato creando un eWallet per PDA e Palm Pilot, dispositivi che oggi probabilmente sono già nei musei. Ma a poco a poco si stavano adattando per garantire il trasferimento degli utenti man mano che i dispositivi e le piattaforme di pagamento cambiavano.

Al giorno d’oggi PayPal offre un servizio davvero sicuro, poiché il numero della carta o del conto viene completamente ignorato (viene utilizzata solo una password e sempre dal sito Web di PayPal), il chè garantisce che le password di accesso o i dati sensibili rimangono al sicuro.

Inoltre, nelle transazioni commerciali, PayPal offre un servizio che consente la restituzione immediata del denaro nel caso in cui il prodotto debba essere restituito o nel caso in cui il prodotto non arrivi. Cioè, sicurezza sia durante il processo di pagamento che durante il processo di acquisto.

Carte prepagate online

Oltre a PayPal, per pagare in sicurezza tramite internet puoi scegliere le carte prepagate online. Queste carte possono essere acquistate sia nei negozi fisici che online e consentono il deposito di denaro da qualsiasi commercio elettronico senza la necessità di indicare coordinate bancarie e anche senza fornire dati personali. Sono utilizzate come le carte prepagate convenzionali. In altre parole, acquisti una carta con i soldi già caricati e con quei soldi paghi sul web utilizzando un numero univoco e una password per ciascuna delle carte.

Attualmente, la carta prepagata più utilizzata per fare acquisti online è Paysafecard, che può essere ottenuta in migliaia di esercizi commerciali fisici e anche online. È facile da trovare e utilizzare. E, naturalmente, è un ottimo firewall, poiché nel caso in cui qualcuno possa ottenere i dettagli della carta e rubarla, può solo accedere ai soldi su di essa, niente di più.

L’unica imperfezione che si può rilevare è che, naturalmente, essendo una carta prepagata, non ti consente di ricevere denaro, quindi non è valida per prelevare presso bookmaker o casinò online, ad esempio.

Criptovalute

Un altro dei metodi di pagamento che si sta sviluppando sempre di più sono le criptovalute, con una menzione speciale per il famoso Bitcoin . Questo non è un metodo di pagamento convenzionale, poiché non utilizza moneta a corso legale, ma linee di codice (per spiegarlo in modo molto semplificando). È diventato popolare come metodo di pagamento “anti-sistema”, poiché il suo valore non dipende dalle banche centrali statali e sovranazionali.

Inoltre, è una forma di pagamento totalmente anonima e fuori dalla portata dei ministeri fiscali nazionali, quindi il suo possesso non è tassato. Ciò consente, ad esempio, che i profitti del gioco d’azzardo non siano controllati da nessuno.