GF Vip: Dayane Mello esce dalla Casa per un lutto

Dayane Mello, tra i finalisti della quinta edizione, è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip per un grave lutto. È morto il fratello Lucas all’età di 27 anni. A diffondere la notizia è stato un altro fratello della concorrente, Juliano, sui social. Il ragazzo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha cambiato l’immagine del suo profilo Instagram con una foto nera e la scritta “Fratello in lutto“. Inoltre, Juliano ha pubblicato una storia IG:

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso – ha scritto -. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mandiamo tanta energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciatevi e amatevi di più, la vita è davvero corta“, ha scritto il fratello di Dayane.

Dayane, come ha scritto in un tweet lo staff del GF Vip 5, ha deciso di rientrare per il momento nella Casa “per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene“.