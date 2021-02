Malattia di Alzheimer: donanemab asporta la placca amiloide e rallenta il declino cognitivo secondo i risultati di uno studio di fase II

Donanemab, un farmaco sperimentale mirato alla beta-amiloide, sembra rallentare il declino cognitivo dei pazienti con sintomi precoci della malattia di Alzheimer (AD). Lo ha annunciato in un comunicato l’azienda che sta sviluppando il nuovo agente (Eli Lilly).

Anticorpo mirato a N3pG, forma modificata della beta-amiloide

In particolare, ha detto la società, l’anticorpo monoclonale diretto a una forma modificata di beta amiloide nota come N3pG ha mostrato un significativo rallentamento rispetto al placebo di una misura composita di cognizione e funzione quotidiana nello studio TRAILBLAZER-ALZ di fase 2. I risultati non sono ancora stati pubblicati o esaminati tra pari.

Nel corso di molti anni, molteplici farmaci mirati alla beta-amiloide hanno fallito negli studi clinici. Ma donanemab è diverso, sostiene l’azienda: essendo diretto alla beta-amiloide N3pG, il trattamento con questo agente può rapidamente comportare alti livelli di clearance della placca amiloide.

Lo studio TRAILBLAZER-ALZ

Lo studio ha arruolato 272 pazienti con AD sintomatica precoce che sono stati selezionati sulla base di valutazioni cognitive e dati di imaging.

Donanemab ha raggiunto l’endpoint primario del cambiamento dal basale a 76 settimane nella scala integrata di valutazione dell’AD (iADRS),rallentando il declino del 32% rispetto al placebo. L’iADRS è uno strumento composito che combina i punteggi della sottoscala Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive (ADAS-Cog) e della Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Instrumental Activities of Daily Living (ADCS-iADL).

Nello studio EXPEDITION3 condotto con solanezumab, un altro farmaco Lilly diretto alla beta amiloide – l’iADRS era l’unico strumento che differenziava costantemente tra solanezumab e placebo nelle persone con lieve demenza di Alzheimer.

Donanemab ha anche mostrato miglioramenti negli endpoint secondari prespecificati rispetto al placebo, ma non tutti i risultati degli endpoint secondari erano statisticamente significativi.

Rapida clearance della placca amiloide

Nello studio TRAILBLAZER-ALZ, i pazienti trattati con donanemab hanno mostrato una riduzione media di 84 centiloidi della placca amiloide a 72 settimane, rispetto a un livello di base di 108 centiloidi. I pazienti hanno smesso di prendere donanemab e sono passati al placebo una volta che il loro livello di placca era inferiore a 25 centiloidi per due misure consecutive o inferiore a 11 centiloidi in qualsiasi misura.

“Questo meccanismo unico ha il potenziale per determinare alti e durevoli livelli di clearance della placca amiloide dopo un dosaggio di durata limitata”, ha detto in un comunicato il chief science officer Daniel Skovronsky, presidente di Lilly Research Laboratories.

“In combinazione con la nostra esperienza nell’imaging amiloide e tau, questo ci ha permesso di condurre uno studio per testare se ridurre le placche amiloidi nei pazienti affetti da AD a livelli visti nelle scansioni di individui sani potesse comportare un rallentamento clinicamente significativo del declino cognitivo” ha aggiunto Skovronsky. “I risultati positivi che abbiamo ottenuto ci danno fiducia in donanemab e supportano la sua rapida e profonda clearance della placca per il potenziale trattamento dell’AD.”

La sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di donanemab sono in fase di valutazione nello studio TRAILBLAZER-ALZ 2 in corso di fase 2. I risultati completi di TRAILBLAZER-ALZ saranno presentati in una futura riunione medica e presentati a una rivista clinica peer-reviewed, ha detto Lilly. La società prevede anche di discutere i risultati di TRAILBLAZER-ALZ con le autorità di regolamentazione per valutare i suoi prossimi passi.