Accademia Costume & Moda annuncia gli Open Day

Accademia Costume & Moda annuncia 15 nuove borse di studio con partner d’eccellenza e gli Open Day che inizieranno sabato 13 febbraio

Accademia Costume & Moda (ACM) annuncia l’offerta di 15 borse di studio per

l’articolata offerta accademica di Master negli ambiti della comunicazione, delle arti performative e della moda sostenibile, in partenza ad Aprile di quest’anno nella sede milanese di via Fogazzaro 23, dedicata alle aree della Comunicazione e del Design Management per la Moda e lo Spettacolo.

Alle 9 borse di Studio, offerte da Accademia agli studenti più meritevoli, si aggiungono infatti le 6 borse di studio elargite da alcune delle aziende più rinomate del Sistema Moda italiano, per la formazione di figure manageriali e professionisti poliedrici in grado di affrontare le nuove sfide imposte dal mercato. Un’ulteriore opportunità per gli studenti che decideranno di vivere l’ “experience” formativa che ACM ha consolidato in più di 50 anni di attività, e che ha portato il tasso di occupazione degli studenti oltre l’87% sulle Triennali e il 93% sui Master, in Italia e nel mondo. I master, caratterizzati da un approccio altamente scientifico, una metodologia fluida e trasversale oltre che da un corpo docente scelto tra i migliori professionisti e tecnici dei settori affrontati, si pregiano, inoltre, della stretta partecipazione e del supporto fattivo di alcune tra le più accreditate aziende del settore. Nello specifico il Master in “Fashion Communication & Art Direction” sarà sostenuto da GIORGIO ARMANI, FASTEN SEAT BELT e SLOWEAR; il Master in “Fashion Sustainability & Industry Evolution” si avvarrà del sostegno di SALVATORE FERRAGAMO, BONAUDO, e PROJECT OFFICINA CREATIVA. Il Master in “Creative Direction for the Performing Arts”, invece, vedrà all’interno del percorso didattico la partnership con numerose aziende: TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, ROMA JAZZ FESTIVAL, EMMA FOR PEACE, OPERA FOR PEACE, JAZZIT, SOUND IDENTITY, CIVITATES, FORUM STUDIOS, JAZZMI, PONDEROSA, CIVICI CORSI DI JAZZ.

Per scoprire da vicino l’offerta didattica di Accademia Costume & Moda, tornano gli appuntamenti con gli Open Day 2021, in modalità on line, che saranno dedicati alle Triennali e si svolgeranno nelle seguenti date: Sabato, 13 Febbraio Sabato, 6 Marzo Sabato, 10 Aprile Sabato, 8 Maggio Sabato, 14 Luglio Sabato, 11 Settembre Un’occasione per conoscere nel dettaglio i corsi master, le specializzazioni e gli altri corsi di alta formazione con la possibilità per chi lo desidera di effettuare delle visite in sede, su appuntamento. Per registrarsi all’Open Day, sarà necessario compilare il form sul sito di Accademia Costume & Moda (https://www.accademiacostumeemoda.it/open-days/) oppure chiamare il numero +39 06 68 64 132.