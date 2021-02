Previsioni meteo 2 febbraio: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 2 febbraio 2021: anticiclone sulla nostra Penisola. Tempo stabile al Nord e al Centro, pioviggini al meridione

Il mese di gennaio si è congedato con un ultimo fine settimana di maltempo su molte regioni italiane: temporali e piogge abbondanti non sono mancate soprattutto al Sud. Mentre la perturbazione che ha causato condizioni meteo instabili sta per abbandonare l’Italia, con residue precipitazioni nella giornata di oggi al meridione, l’anticiclone sta riprendendo forza.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni un campo di alta pressione in rimonta sulla penisola Iberica, in seguito sul Mediterraneo Occidentale, garantirà tempo più stabile. Entro giovedì l’alta pressione raggiungerà anche l’Italia portando condizioni meteo stabili e un ulteriore aumento delle temperature. Previste nel primo weekend di febbraio anomalie positive di temperatura anche di 10°C.

Intanto per oggi, martedì 2 febbraio 2021, al Nord Italia giornata complessivamente stabile: al mattino nubi basse in Pianura Padana e variabilità asciutto sui restanti settori. Nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche precipitazione sulle Alpi di confine tra Valle d’Aosta e Trentino. In serata cieli coperti, ma senza fenomeni associati.

Al Centro al mattino aperture tra Toscana e Lazio, più coperto sul versante Adriatico con qualche piovasco sulle coste Abruzzesi. Al pomeriggio condizioni meteo stazionarie, con ampi spazi di sereno sulle regioni Tirreniche. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

In Toscana condizioni di tempo stabile con qualche addensamento nelle ore mattutine e sole prevalente al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Tempo uggioso al mattino sui settori meridionali con pioviggini sparse tra settori peninsulari e Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio migliora anche sulla Sicilia meridionale, altrove condizioni meteo invariate. In serata instabilità in esaurimento con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche pioggia sullo stretto di Messina.

In Calabria tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutta la regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; migliora in serata su gran parte del territorio salvo residui fenomeni sulla costa tirrenica meridionale.

Temperature in lieve calo nei valori minimi su tutto lo Stivale, massime in generale incremento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.