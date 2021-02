Il gatto-vampiro Loki è una star su Instagram

Denti aguzzi, occhi di ghiaccio e un’espressione che gela il sangue: Loki, il gatto-vampiro più tenero di Instagram, ha migliaia di follower

Ha i denti aguzzi, occhi di ghiaccio e un’espressione che sembra gridare “voglio succhiare il tuo sangue!”. Ma in realtà, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), questo splendido “gatto vampiro” nasconde una dolcezza infinita. Loki è una ex trovatella, adottata dalla sua attuale mamma umana, Kaetlyn Koch, circa 7 anni fa. Oggi, con quasi 500 mila follower, è una star di Instagram, ma il suo passato non è stato facile.