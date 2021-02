Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco: fuori “Crack”

Dopo Argh (2018), Sob (2019) e Bah (2020), Crack è il nuovo esilarante volume dell’Opera Omnia de’ Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco. In libreria per BAO Publishing, l’introduzione alle geniali vignette rosse e nere come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è di Silvia Ballestra: “Ogni battuta una lezione. Dura. Lucida. Maicol&Mirco fa apparire, per magia: parole, morte, dolore, lavoro, arte, poesia, dio che, molto nominato, senza di noi ovviamente non c’è. E quindi li fa scomparire, nel lampo che si spegne dopo aver illuminato il suo rosso. E noi restiamo incantati, schiantati, con la risata che ghiaccia e scricchiola, o con l’amore che ancora chiede, crepita, si spezza. Crack. Fine.”