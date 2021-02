I’m Erika in radio con “The Lady is a Queen”

I’m Erika in rotazione radiofonica con “The Lady is a Queen”, composto da Franco Micalizzi con il testo di Valentina Ducros

In radio “The Lady is a Queen”, composto da Franco Micalizzi con il testo di Valentina Ducros, nuovo singolo di I’m Erika, estratto dal suo album “Young and free” (New Team Music / Believe).

“The lady is a queen – dice I’m Erika – oltre ad avere un testo molto impegnato, che parla delle donne, e di quanto sia importante amarle e rispettarle, ha un sound che ricorda la colonna sonora di un film, magico e colossale, che trascina sin dal primo ascolto e cantarlo per me è stato davvero importante”.

Il brano è contenuto nel primo album di I’m Erika e questa è la tracklist: “Young and free”, “The Lady is the Queen”, “Agua do mar”, “Starry night”, “Living it up”, “Walking on air”, “Poema”, “Por tudo por nada”, “Mr groove”, “Have a nice trip”, “Minha vida”, “Time”, “Indecisioni”.

BIOGRAFIA

I’M ERIKA (nome d’arte di Erika Croce) nasce a Foggia nel 1986. Inizia gli studi musicali da autodidatta e successivamente si perfeziona con Valentina Ducros. Ha frequentato seminari delle principali tecniche di canto: Vocal Power, con Elizabeth Howard la vocal coach di Sting, SLS – Speech Level Singing (Stevie Wonder, Michael Jackson etc.). Ha all’attivo 15 anni di esperienza tra concerti, eventi e festival. Si specializza nell’interpretazione del repertorio Soul, Funk, R’n’b, Neo Soul e Jazz. Ha tenuto cicli di seminari di “Storia della musica moderna” e “Interpretazione stilistica” nelle Accademie Lizard pugliesi (Associazione “Il Filomusico”) dal 2013 al 2018. Ha insegnato in numerose accademie private locali ed è stata titolare della classe di canto nell’associazione ARS DAUNIA di Foggia fino al 2017. Nel 2013 è invitata a duettare con RON nella manifestazione COMICS FOR AFRICA (BN). Nello stesso anno si esibisce in concerto al SOLO BAR di Camden Town a Londra. Nel 2014 è 2° classificata al TROISI MUSIC FESTIVAL. Dal 2018 insegna canto moderno in varie scuole di Roma e provincia. Ha all’attivo due progetti: “FLAWED 3” (Funky, Soul, R’n’b) e “IO VIVO COME TE” un insolito omaggio a Pino Daniele con un organico molto particolare: voce femminile, EWI (Electric Wind Instrument) e pianoforte. Apprezza da sempre Amy Winehouse ed è al momento impegnata nella realizzazione di un omaggio alla sua musica. Dal 2018 vive a Roma e continua a perfezionare i propri studi.

Il 31 luglio 2020 anticipa l’album e in radio arriva “Living it up” il singolo d’esordio. Il 16 ottobre pubblica “YOUNG AND FREE”, il secondo singolo estratto dall’omonimo disco di inediti, in uscita lo stesso giorno e per aprire il nuovo anno dal 19 gennaio 2021 in radio viene lanciato il singolo “The Lady is a Queen”.

