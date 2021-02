Flavio Oreglio di Zelig in libreria con “Brev Art”

Flavio Oreglio, il comico di Zelig, in attesa di tornare nei teatri pubblica “Brev Art – vent’anni di momenti catartici” per Sagoma Editore

In occasione del ventennale del momento catartico esce in libreria il libro Brev Art – vent’anni di momenti catartici (Sagoma Editore). In attesa di rivederlo in teatro, nei locali e nelle piazze, l’appuntamento con Flavio Oreglio è in libreria. Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di un momento catartico: che la catarsi sia con voi e vaffancovid!

Flavio Oreglio e l’Archivio Storico del Cabaret Italiano

Flavio Oreglio, la cui attività come comedian è superfluo ripercorrere, è anche direttore dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano, che si propone di raccogliere, conservare, ordinare il patrimonio documentario che testimonia la presenza e l’evoluzione storica del genere in Italia, creando un polo di riferimento per tutti gli studiosi e gli appassionati del genere attraverso programmi di ricerca, convegni di studio, l’offerta di corsi formativi e seminari e la produzione di opere scientifiche come, il libro “L’Arte Ribelle”, storia del cabaret edita da Sagoma Editore nel 2019.

Sagoma Editore è l’unica casa editrice italiana specializzata in storia della comicità e dello spettacolo oltre che in narrativa umoristica. Tra i tanti titoli pubblica in Italia i libri di Gene Wilder, Mel Brooks, Monty Python, Richard Pryor e Jerry Lewis.

Titolo: Brev Art, vent’anni di momenti catartici.

Pagine: 256

Prezzo: € 18,00

Collana: Le Sagome

ISBN: 9788865061206

Contatti

https://www.libridivertenti.it/

https://www.libridivertenti.it/store/BREV-ART-ventanni-di-momenti-catartici