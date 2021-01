Mr Rain duetta con Birdy in “Non c’è più musica”

S’intitola ‘Non c’è più musica’ il nuovo singolo di Mr Rain feat Birdy che anticipa l’uscita dell’album ‘Petrichor’ (già in preorder), fissata per il prossimo 12 febbraio.

Sempre capace di descrivere all’interno delle sue canzoni la parte più sensibile di se stesso, Mr Rain, è un artista fuori dal coro. Quella con Birdy, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è la prima collaborazione di Mr Rain: “Ero alla ricerca di una voce femminile per questa canzone – ha raccontato – così presi coraggio e scrissi a Birdy, che per me fino ad allora, rappresentava qualcosa di inarrivabile”. E ancora:“Con Birdy in questa canzone, racconto di quando la musica sparisce nel dolore.. e con lei la magia, l’emozione, di quello che ti rende felice”.

Petrichor, il nuovo album di Mr Rain

‘Petrichor’ è il titolo del nuovo album, la parola Petrichor significa letteralmente “profumo della pioggia”. La scelta non è casuale per l’Artista, in quanto Mr. Rain scrive, compone, ed è ispirato solo quando piove e riesce a sentire il profumo della pioggia. È, anche, un fil rouge dell’album, che ricama ed accompagna tutte le canzoni, come fossero la colonna sonora di un suo film.

“In questo album, sin dall’immagine della copertina in cui sono ritratto con una nuvola sopra la mia testa, avessi finalmente raggiunto una maturità artistica, una nuova versione aggiornata di me. È il mio viaggio interiore, rappresentato da questa nuvola e da un cerchio, che parte da da Fiori di Chernobyl e si conclude con questo Album”.