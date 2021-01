“Segni opposti” nell’oroscopo di Moriel

L’oroscopo di Moriel: il nuovo singolo Segni Opposti, disponibile sulle piattaforme digitali, unisce romanticismo e astrologia

Segni Opposti, il nuovo singolo dell’artista modenese Moriel, prende spunto, con leggerezza ed un poco di incoscienza, da alcuni concetti astrologici per decifrare sentimenti contrastanti, liquidi ma ingombranti.

Nell’oroscopo i segni opposti non si respingono, è un falso mito, e anche in questa canzone, nonostante sia palese la fine di un rapporto l’attrazione rimane. L’ispirazione arriva da alcuni libri di Paolo Fox appartenenti alla madre, grande fan dell’astrologo televisivo, quasi per gioco, perché quando non capiamo cosa ci passa per la testa è facile affidarsi alle stelle.

Il concetto di Segni Opposti in realtà non deriva solo da una relazione conclusa bruscamente ma è parte integrante del tema natale dell’autore. Toro con ascendente Scorpione, terra e acqua, una dualità che nel singolo è netta e palpabile nel contrasto fra la quiete dell’intro acustica e l’irruenza della strofa che si carica di vibrazioni elettroniche.

La relazione tra estremi è quindi del tutto personale, interna all’individuo, viene rappresentata nella canzone ma non si esaurisce in essa e sarà il collante dell’EP d’esordio dell’artista, un lavoro eterogeneo ma coeso, una manciata di canzoni necessarie per spiegare quella lotta interna tipica di chi non vuole fare pace con le diverse sfumature della propria personalità.

