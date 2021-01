Sabrina Carpenter nega i rumors su Olivia Rodrigo

Per giorni i fan di Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo si sono tormentati chiedendosi se le due ragazze avessero “litigato” a distanza tramite i loro singoli. Ora a mettere le cose in chiaro ci ha pensato la Carpenter spiegando sui social il vero significato della sua canzone, “Skin”. Nessun dissing, assicura la cantante, aggiungendo che non si riferisce “a una specifica situazione”.

Alcune frasi del testo, riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), “parlano di una specifica situazione, altre affrontano esperienze che ho vissuto lo scorso anno”. Per questo, Sabrina specifica che “Non sono stata infastidita da nessun verso di una particolare (magnifica) canzone”.

“Ero a un punto di svolta nella mia vita per infinite ragioni- scrive Sabrina- e così ero ispirata a fare quello che faccio di solito per reagire, scrivere qualcosa che avrei voluto dire a me stessa in passato“.

Pone fine, così, a ogni discussione l’artista e si augura che anche i fan facciano lo stesso: “Non voglio che questo diventi qualcosa di infinito quindi per fare non fatela diventare un’occasione per esprimere altro odio”.