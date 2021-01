Previsioni meteo 30 gennaio: perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 30 gennaio 2021: fine settimana segnato dal maltempo, arriva una nuova perturbazione con piogge e temporali

Condizioni meteo all’insegna del maltempo in questo ultimo weekend del mese di gennaio caratterizzato da freddo e clima invernale. Una perturbazione di origine atlantica infatti ha messo nel mirino la nostra Penisola che nelle prossime ore dovrà fare i conti con piogge e temporali. La prima parte della giornata di oggi sarà asciutta ma attenzione perché tra pomeriggio e sera il nucleo instabile di origine atlantica raggiungerà il Nord e il Centro portando intense precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione scivolerà verso Sud e avremo maltempo su tutte le regioni centro-meridionali. Il passaggio perturbato dovrebbe essere piuttosto rapido: l’inizio di febbraio dovrebbe vedere il ritorno dell’alta pressione e condizioni meteo più stabili.

Intanto per oggi, sabato 30 gennaio 2021, al Nord Italia tempo in peggioramento nel corso delle ore diurne, con molte nubi al mattino. Al pomeriggio prime precipitazioni tra Piemonte e Liguria. In serata nubifragi e temporali al nord-ovest e piogge sparse altrove. Neve in calo fin verso i 1000 metri.

Tempo generalmente asciutto sulle regioni centrali, con cieli poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. In serata precipitazioni in estensione dalla Toscani sui settori Tirrenici, nella notte anche sui restanti settori.

In Toscana nuvolosità irregolare al mattino con tempo asciutto, piogge sparse nel pomeriggio sulla costa. Tra la sera e la notte si attende un peggioramento che estende i fenomeni su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole giornata all’insegna del tempo stabile al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il meridione. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito, ma senza grosse variazioni. In serata piogge in transito dai settori occidentali, dapprima sulla Sardegna, in estensione alla Campania e alla Sicilia nella notte.

In Calabria tempo in prevalenza stabile nelle ore diurne con qualche nube e possibili isolate piogge specie al mattino; in serata il tempo sarà asciutto con qualche nube, peggiora nella notte sui settori costieri.

Temperature generalmente stabili nei valori minimi; massime in incremento al settentrione e sui settori Adriatici, stabili o in lieve calo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.