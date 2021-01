Filippo Lombardelli pubblica il nuovo brano “Sguardi”

“Sguardi” è il nuovo singolo di Filippo Lombardelli: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

“SGUARDI” nasce sul pianoforte di Filippo Lombardelli un sabato notte. Il brano parla di un legame, una relazione importante con una persona cara; l’artista dice “Sguardi è il prodotto di diverse emozioni che provo e credo proviate, quando avete un legame…

Ho voluto sintetizzare in una canzone ogni tipo di legame, che sia: tra ragazzo e ragazza, padre/figlio, figlia/padre, amico/amica, uno sport, la danza, una passione, ecc ecc.

Ogni sorta di FILO ROSSO che tiene insieme una persona, passione o cosa… Al nostro cuore”

BIOGRAFIA

Filippo nasce ad Ancona nel 2000. Nel 2008 inizia a studiare il pianoforte, iniziando da subito a scrivere delle composizioni per pianoforte. Ha frequentato il Liceo Musicale ad Ancona, mentre ora studia al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Inizia a scrivere le canzoni nel 2017 e dopo varie esperienze come, il Cantagiro dove l’artista è stato inserito nella compilation 2019 ed il concerto del ricordo delle vittime di Corinaldo eseguito l’8 dicembre 2019 prosegue la strada verso la produzione di brani pop-indie. Nel 2019 a seguito della pubblicazione in featuring e prodotta da Sbrollo e co-prodotta da Alex Gregorini intitolata Sognavamo Paris. Filippo riprende il percorso creando Sguardi sotto l’etichetta CVLTO RECORDS prodotta da lui, Sbrollo e registrata alla Wild Street Records di Alex Gregorini.