Diego Random online con il singolo “Fulmini”

Diego Random online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fulmini”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “FULMINI”, il nuovo brano di DIEGO RANDOM. Con il suo nuovo brano dal titolo “FULMINI”, DIEGO RANDOM parla di amore, di amicizia, ma anche di ansie e paure che convivono con quella cosiddetta calma apparente. In questa canzone bene e male sembrano danzare insieme per mescolarsi in qualche minuto di impalpabile perfezione. Le sonorità leggere incorniciano una narrazione toccante che trascina l’ascoltatore in una storia che procede per immagini.

Spiega Diego Random a proposito del nuovo singolo: «“Fulmini” è un brano che per me indica l’inizio di un nuovo percorso, è la prima fatica artistica che abbiamo portato a termine io e Deadly Combination, il producer e musicista col quale da mesi stiamo lavorando ai nuovi progetti. È il primo singolo che vedrà questa nostra collaborazione. L’abbiamo scelto come singolo di “debutto” in maniera molto naturale e spontanea: per le vibes che ci trasmette e che vogliamo trasmettere».

Il videoclip ufficiale di “Fulmini”, diretto da Francesco Rossetto, Diego Gervasio e Marco Sanalitro, è stato girato interamente a Torino e include una sequenza di immagini che narrano alcune delle storie contenute nella canzone. Durante il video si contrappongono scene di movida e altre di pura desolazione nelle strade urbane, metafora non soltanto dell’ambivalente bisogno umano di socialità e solitudine, ma anche della compresenza di bene e male.

Biografia

Diego Gervasio (Torino, 22/01/00 ), in arte ​Diego Random, ​è un artista della periferia torinese. Il suo stile multiforme ed eclettico è caratterizzato dalla centralità della scrittura nel processo creativo. L’ esordio risale a marzo 2017 con la pubblicazione del brano autoprodotto “Strabismo di Bacco”. L’incontro con il produttore ​Steve Tarta ​(Stefano Tartaglino) è l’inizio di una collaborazione duratura e creativa che porta l’artista a rilasciare il suo primo Ep ​”Nebbia” e a debuttare sui palchi di Torino e Milano. Tra il 2019 e il 2020 escono diversi singoli tra cui​ “Come Torino la Notte”, in collaborazione con Klaire, e ​”Voci in Testa​”, pubblicato da Real Talk Musik, in collaborazione con il brand On My Way (OMY) e il videomaker Spaka Fra. L’inizio del 2021 vede l’uscita del singolo “Fulmini​”, prodotto da Davide Ciruolo​ (Deadly Combination). Il nuovo brano di Diego Random dal titolo “Fulmini” è ora disponibile in radio e in digitale.

IG: https://www.instagram.com/diego.random/?hl=it